Найденные на ТЭЦ-2 человеческие останки могут принадлежать пропавшей в прошлом году 65-летней женщине

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, исследование обнаруженных на ТЭЦ-2 в Саранске человеческих останков дало первые предварительные результаты. Днём 16 августа 2021 года неподалёку от села Куликовка в Октябрьском районе города были обнаружены останки предположительно лица женского пола. По предварительным данным, они могут принадлежать без вести пропавшей в прошлом году 65-летней женщине.
По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные, в том числе на окончательное установление личности и причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
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