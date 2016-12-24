Найденные на ТЭЦ-2 человеческие останки могут принадлежать пропавшей в прошлом году 65-летней женщине

Репортер

Как сообщает Следственный комитет по РМ, исследование обнаруженных на ТЭЦ-2 в Саранске человеческих останков дало первые предварительные результаты. Днём 16 августа 2021 года неподалёку от села Куликовка в Октябрьском районе города были обнаружены останки предположительно лица женского пола. По предварительным данным, они могут принадлежать без вести пропавшей в прошлом году 65-летней женщине. 

По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка. 

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные, в том числе на окончательное установление личности и причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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