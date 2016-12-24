Из резервного фонда Главы РМ дополнительно выделено 1,6 млн рублей на оказание помощи пострадавшим от урагана

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал очередное распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа. Речь идет о селах – Старое Шайгово, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других, где зафиксированы повреждения жилых домов в результате стихийного бедствия. Финансовую помощь на ликвидацию последствий урагана получат ещё 54 семьи на общую сумму свыше 1,6 млн. рублей.



Ранее по распоряжению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова уже осуществлено три транша. Общая сумма выделенных пострадавшим от стихии средств на сегодня составляет 8 млн. 490 тыс. рублей.



Напомним, во вторник, 3 августа, по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района. На следующий день к жителям наиболее пострадавших сел приехал Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Руководитель региона принял решение выделить на оказание помощи пострадавшим средства из Резервного фонда Главы Республики Мордовия.