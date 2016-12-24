Правительство Мордовии будет выводить из кризиса типографию «Красный Октябрь»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел в понедельник, 16 августа, совещание по вопросам оздоровления ситуации с республиканской типографией «Красный Октябрь». Руководитель региона заслушал всех ответственных за вывод этой организации из кризисной экономической ситуации и погашение задолженности перед работниками типографии.



Исполнительный директор «Красного Октября» Максим Напалков подвергся обоснованной критике за недостаточно эффективную работу в части наращивания портфеля заказов, реализация которых смогла бы стать основой для поэтапной выплаты заработной платы сотрудникам типографии. Кроме того, выяснилось, что большую дебиторскую задолженность – свыше 2,8 млн. рублей - перед «Красным Октябрем» имеет ОАО «Ламзурь», а также ряд коммерческих организаций. Осложняет ситуацию то, что расчетные счета типографии были открыты в КС-Банке, у которого недавно была отозвана лицензия.



«Многие вопросы – прежде всего к вам, к тому, насколько вы эффективный хозяйственник, - обратился Артём Здунов к директору типографии. - Нужно активнее работать с должниками! Работайте с арбитражным управляющим над взысканием долгов – это ваша прямая обязанность и ответственность перед коллективом в 60 человек!»



Артём Здунов попросил правоохранительные органы подключиться к оценке ситуации, когда некогда успешное предприятие оказалось в столь плачевном положении.



И.о. Председателя Правительства РМ Владимиру Сидорову руководитель региона напомнил, что несколько месяцев назад ему дано было персональное поручение заняться оздоровлением ситуации на «Красном Октябре».



«Сейчас сделано немного! Типография – значимое для республики предприятие, его сотрудников мы не оставим в таком положении», - сказал Артём Алексеевич.



И.о. премьера регионального Правительства поручено совместно с Министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ в конкретный срок – до 15 сентября - принять необходимые меры по выводу типографии «Красный Октябрь» из кризиса и доложить об этом.