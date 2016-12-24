Артём Здунов: «Выплата на подготовку к школе детей из многодетных и социально незащищенных семей увеличена в два раза»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 16 августа провёл совещание по организации выплат семьям с детьми в преддверии нового учебного года. В совещании приняли участие члены кабинета министров и руководство Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия.

«До нового учебного года остается две недели, и для большинства семей на первое место выходят вопросы подготовки детей к школе – это покупка школьной формы, обуви, канцтоваров, - отметил, открывая совещание, Врио Главы Мордовии. - Наша задача – помочь нуждающимся категориям граждан сделать это».

Руководитель республики напомнил: Президентом России было принято очень важное решение о выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. В начале августа большинству семей данные средства были зачислены на счета.

«В Мордовии на данный момент выплату получили 88436 школьников. Однако остаются те, кто еще не получил средства - это более 8 тысяч детей, - подчеркнул Артём Алексеевич. - Прошу доложить, как идет этот процесс, и когда поручение Президента будет выполнено в полном объеме».

По информации, представленной и.о. вице-премьера Галиной Лотвановой, выплаты продолжатся до 1 ноября, однако сотрудники Пенсионного фонда ведут активную работу по информированию граждан, чтобы семьи, имеющие законное право на эту выплату, получили ее до 1 сентября.

В настоящее время в республике действует более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. В том числе это ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей – по состоянию на 14 августа ее получили 3374 семьи, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет – ее получили более 16 тысяч семей.

Что касается единовременного денежного пособия к началу нового учебного года - его размер увеличен в 2 раза и составит 3 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста. Напомним, данная выплата предоставляется следующим категориям:

- родителям, воспитывающим четырех и более детей – учащихся общеобразовательных организаций;

- одиноким матерям, воспитывающим трех и более детей – учащихся общеобразовательных организаций;

- опекунам и приемным семьям, воспитывающим детей-сирот – учащихся общеобразовательных организаций;

- родителям-инвалидам I и II групп, воспитывающим детей – учащихся общеобразовательных организаций;

- родителям, воспитывающим трех детей – учащихся общеобразовательных организаций, и одиноким матерям, воспитывающим двух детей - учащихся, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия.

«Первые выплаты должны начаться 17 августа и завершиться в течение недели, - сказал Артём Здунов. – Задержка выплат может быть только у тех граждан, у кого счета находились в КС-Банке. Поэтому необходимо взять на особый контроль вопросы, связанные с перерегистрацией счетов. Деньги должны дойти до получателей вовремя – они нужны людям до 1 сентября!»

В общей сложности выплату на подготовку к школе в размере 3 тысяч рублей на ребенка в Мордовии получат более полутора тысяч семей, в которых воспитываются почти 3,5 тысячи детей.