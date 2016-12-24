На 79-м году жизни скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова

Сегодня, 16 августа, на 79-м году жизни скончалась народная артистка России и Мордовии, лауреат Государственной премии РМ, лауреат Премии Главы Республики Мордовия, кавалер Ордена Славы III степени, Почетный гражданин Республики Мордовия Александра Николаевна Куликова.



Александра Николаевна родилась 6 марта 1943 года в селе Куликовка Рузаевского района. В 1962 году, в 19 лет, стала солисткой хора Государственного ансамбля песни и танца Мордовской АССР «Умарина». В 1972 году окончила в Москве Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. С 1980 года — солистка и художественный руководитель ВИА «Лайме». И до последнего дня была солисткой Мордовской филармонии, ее гордостью и славой, ее сердцем и душой.



«Голос Александры Куликовой звучал не только в России и республиках СССР. Ей аплодировала публика ГДР, Чехословакии, Финляндии, Польши, Венгрии, Китая. Она выступала на лучших площадках страны: в Государственном концертном зале «Россия», в концертном зале им. П.И.Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, в Доме правительства России, - пишут в социальных сетях коллеги Александры Николаевны. - Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила диск-гигант под названием «Я люблю свою Россию». Песни в исполнении Александры Куликовой звучали по Всероссийскому радио и телевидению.



Для коллектива Мордовской филармонии это огромная и невосполнимая утрата. Александра Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке. Без песни она не мыслила своей жизни и сочиняла сама и стихи, и музыку. Александра Николаевна была человеком неординарным, теплым, светлым, душевным и мудрым. Всегда приветливая, охотно помогающая, невероятно энергичная и улыбчивая, любимая и коллегами, и зрителями своими.



Филармония осиротела… Весь коллектив филармонии скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память!»