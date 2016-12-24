Жительница Саранска лишилась 208 долларов США при бронировании поездки через сервис Bla Bla Car

12 августа в дежурную часть полиции Саранск обратилась 32-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. Женщина пояснила, что она решила воспользоваться приложением Bla Bla Car для экономной поездки из столицы Мордовии в Москву. На ее запрос откликнулся один из пользователей сервиса и предложил продолжить общение в WhatsApp.

Договорившись с попутчицей о стоимости и времени отбытия в первопрестольную, водитель сообщил, что необходимо перевести ему предоплату в размере 50 рублей и отправил даме ссылку, которая внешне напоминала стандартную форму бронирования заказа. Не подозревая обмана, жительница Саранска ввела данные своей банковской карты, включая CVV-код. После этого с ее карты списались не 50 рублей, а 50 долларов США (примерно 3,5 тысячи рублей). Она тут же связалась с водителем и потребовала объяснить, что происходит. Тот попросил ее не волноваться – дескать, обычный технический сбой, и посоветовал повторить оформление поездки. При этом он заверил, что уже списанные 50 долларов вернутся на карту. Женщина вновь прошла по ссылке для оплаты и «влетела» уже на 158 долларов (свыше 10 тысяч рублей). Понятно, что дальнейшее общение с водителем тут же прекратилось. Потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.