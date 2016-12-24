В Саранске лже-сотрудника газовой службы оштрафовали на 50 тысяч рублей за обман горожан

В Ленинском суде Саранска мнимому сотруднику газовой службы 22-летнему Николаю Ларькину выписали судебный штраф за обман жильцов городских многоэтажек.

Начиная с декабря 2018 года Николай Ларькин в течение нескольких месяцев заявлялся в квартиры горожан под видом сотрудника государственной газовой службы. Он обследовал газовое оборудование и непременно находил неисправности, по ходу дела стращая жильцов предупреждениями о существующей угрозе взрыва. На самом деле газовое оборудование у жертв самодеятельного «мастера» было в порядке, но как тогда их раскрутить на покупку не нужных им приборов?

При этом, деятель запугивал доверчивых горожан баснями об огромных штрафах за отказ от якобы обязательной установки устройств по обнаружению утечки газа. И тут же подсовывал им приборчик - автономный сигнализатор. Дескать, именно это устройство и требуется устанавливать по действующему закону. Понятное дело, что за нехитрое приспособление липовый газовщик ломил цену втридорога. Он успел «навариться» на добром десятке жителей Саранска, «заработав» около 40 тысяч рублей. Но вскоре обман Ларькина вывели на чистую воду и парня привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.

В суде молодой человек свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и просил прекратить в отношении него уголовное дело. Сторона обвинения против этого не возражала, учитывая «выписанный» Ларькину судебный штраф в сумме 50 тысяч рублей. Именно с назначением этой меры уголовно-правового характера и завершилось судебное разбирательство по мнимому работнику газовой службы. Кстати, судебный штраф подлежит оплате не позднее 60 дней с момента вступления постановления суда в законную силу.