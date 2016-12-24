Артём Здунов - строителям: «Загружайте наших производителей стройматериалов заказами и требуйте от них высшего качества!»

Смерть на трассе
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
13 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов проинспектировал ход строительных работ многоэтажного 75-квартирного жилого дома по ул. Серадзская и детского сада на 250 мест по ул. 1-я Набережная.
Строительство детсада ведется по нацпроекту «Демография» с 1 декабря 2020-го, в настоящее время строительная готовность объекта - более 60%. Заказчик должен ввести здание в эксплуатацию до конца текущего года. Детский сад в этой части города будет очень востребован, так как район активно застраивается новыми многоквартирными жилыми домами. Водить сюда детей будут жители улиц Фурманова, Щорса, Серадзской и других.
Через дорогу от детского сада заканчивается строительство жилого дома на 75 квартир. Его возводят по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это одноподъездный девятиэтажный дом. Стоимость за квадрат не будет превышать 40 тыс. рублей. Завершат стройку до 1 октября.
Руководитель региона поинтересовался, где подрядчик закупает материалы. Оказалось, что некоторые – в соседних регионах. Например, стеклопакеты привезены из Ульяновской области.
«В Мордовии должно приобретаться максимально возможное количество стройматериалов. Загружайте наших производителей заказами, требуйте от них соответствующего качества! В случае выявления брака они смогут оперативно все заменить. Так ведь проще будет работать. Гарантия и быстрое обслуживание – вот главное преимущество», - подчеркнул Артём Здунов.
Также Врио Главы РМ потребовал от подрядчика четкого соблюдения графика строительства, чтобы объект был сдан в срок.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии в результате ДТП погибли три человека, четверо получили серьезные травмы
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону
В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Мэру Саранска пожаловались, что в «Сити-парке» массово не соблюдается масочно-перчаточный режим
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория
С какой именно - определит жребий
Именитого фигуранта подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере