Артём Здунов - строителям: «Загружайте наших производителей стройматериалов заказами и требуйте от них высшего качества!»

13 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов проинспектировал ход строительных работ многоэтажного 75-квартирного жилого дома по ул. Серадзская и детского сада на 250 мест по ул. 1-я Набережная.

Строительство детсада ведется по нацпроекту «Демография» с 1 декабря 2020-го, в настоящее время строительная готовность объекта - более 60%. Заказчик должен ввести здание в эксплуатацию до конца текущего года. Детский сад в этой части города будет очень востребован, так как район активно застраивается новыми многоквартирными жилыми домами. Водить сюда детей будут жители улиц Фурманова, Щорса, Серадзской и других.

Через дорогу от детского сада заканчивается строительство жилого дома на 75 квартир. Его возводят по национальному проекту «Жилье и городская среда». Это одноподъездный девятиэтажный дом. Стоимость за квадрат не будет превышать 40 тыс. рублей. Завершат стройку до 1 октября.

Руководитель региона поинтересовался, где подрядчик закупает материалы. Оказалось, что некоторые – в соседних регионах. Например, стеклопакеты привезены из Ульяновской области.

«В Мордовии должно приобретаться максимально возможное количество стройматериалов. Загружайте наших производителей заказами, требуйте от них соответствующего качества! В случае выявления брака они смогут оперативно все заменить. Так ведь проще будет работать. Гарантия и быстрое обслуживание – вот главное преимущество», - подчеркнул Артём Здунов.

Также Врио Главы РМ потребовал от подрядчика четкого соблюдения графика строительства, чтобы объект был сдан в срок.