Из Резервного фонда Главы Мордовии выделены средства жителям Старошайговского района, пострадавшим от урагана

Врио Главы Мордовии Артём Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа. Речь идет о селах – Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, деревнях – Ожга и Малькеевка.

По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. «Сейчас поданные документы отрабатываются отделениями Минсоцзащиты, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи. Задача поставлена в первоочередном порядке оказать её тем, у кого ситуация действительно трагичная – существенно повреждено единственное жильё, в семьях есть дети, инвалиды, престарелые, а собственных средств для восстановления домов у этих людей недостаточно».

Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств - 3 миллиона 60 тысяч рублей, материальная помощь варьируется от 30 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба.

Напомним, во вторник, 3 августа, по Старошайговскому району прошел ураган, серьезно повредивший жилые дома и инфраструктуру ряда населенных пунктов района. На следующий день к жителям наиболее пострадавших от природного катаклизма сел приехал Врио Главы Мордовии Артем Здунов. Он пообщался с очевидцами стихийного бедствия и на месте провел с членами Правительства, руководством регионального МЧС и администрации района оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий урагана и оказанию помощи пострадавшим. Исполняющему обязанности Председателя Правительства РМ Владимиру Сидорову было поручено возглавить эту работу: оценить причиненный ущерб, обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие, обратив особое внимание на оказание помощи одиноким и пожилым людям, семьям с детьми. Средства на это руководитель региона принял решение выделить из Резервного фонда Главы Республики Мордовия.