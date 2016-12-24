С 15 августа по территории Мордовии будут курсировать 13 пригородных поездов

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Между Правительством Мордовии и АО «Башкортостанская ППК» подписано дополнительное соглашение к договору на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории региона.

Согласно подписанному документу будут назначены дополнительные пригородные поезда, увеличена их составность и количество рейсов, разработано более удобное расписание прибытия и отправления и удлинены маршруты следования. Всего по территории республики будут курсировать 13 пригородных поездов взамен ранее назначенных 9.

Так, для поездов, курсирующих ранее на участке Воеводское – Рузаевка протяженностью 35 км, маршрут удлинился на 26 км, до Саранска. Это позволило связать напрямую станции Воеводское и Саранск. Для пригородного поезда Красный Узел – Зубова Поляна, маршрут которого проходит и через Саранск, и через Рузаевку, время прибытия и отправления привязали к началу и завершению рабочего дня, а также к работе медицинских и ведомственных учреждений, что позволит пассажирам совершать поездки «одним днем» в столицу Мордовии и обратно.

С новым расписанием вы можете ознакомиться здесь.

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