Мордовский краеведческий музей имени И.Д. Воронина станет участником конференции в Музее Победы

Культура

Заведующая отделом этнографии Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Инна Кудашкина станет спикером на виртуальной встрече в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа», которую проведёт Музей Победы 17 августа. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Участники обсудят новые формы и тенденции в экспозиционно-выставочной деятельности.

К виртуальной встрече присоединятся представители музеев из Белоруссии и почти 10 регионов России – Москвы, Тульской и Сахалинской областей, Ставропольского края, Республик Мордовия и Карелия. Музейные специалисты обсудят профессиональные проблемы создания современных экспозиций, актуальные вопросы и особенности выставочной работы, а также примеры успешных практик.

Спикерами станут сотрудники музеев – участников международного проекта «Территория Победы». О своих экспозициях расскажут заведующий филиалом «Музей 5 форт» («Брестская крепость – герой») Александр Коркотадзе, научный сотрудник МВК «Моя страна. Моя история» Ставропольского края Владимир Сергеев, президент Фонда развития исторического комплекса «Гора Филина» Республики Карелия Эльвира Симашева, заведующая Тульского военно-исторического музея Ирина Авдюшкина, директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» Сахалинской области Юрий Филипенко.

Начало в 11:00.  К сессии смогут присоединиться все желающие.

На YouTube-канале Музея Победы ( https://www.youtube.com/channel/UCDr_GB3hdofX5eHPEuK5mgQ ) будет проходить онлайн-трансляция встречи. У зрителей будет возможность задавать участникам круглого стола вопросы.

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