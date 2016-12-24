В УФСИН по РМ прошел конкурс на лучший эскиз памятника сотруднику уголовно-исполнительной системы

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ среди работников прошел конкурс на лучший эскиз памятника сотруднику уголовно-исполнительной системы.

Все эскизные работы конкурсантов были по-своему уникальными, но по оценкам жюри победил проект Вячеслава Панкратова (ИК-18).

Пресс-служба УФСИН по РМ отмечает, что конкурс проводился для создания «визитной карточки» уголовно-исполнительной системы республики, отражающей в художественных образах историю развития и основное направление деятельности пенитенциарного ведомства.