В УФСИН по РМ прошел конкурс на лучший эскиз памятника сотруднику уголовно-исполнительной системы

«Аудиоролик должен звучать!»
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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по РМ среди работников прошел конкурс на лучший эскиз памятника сотруднику уголовно-исполнительной системы.
Все эскизные работы конкурсантов были по-своему уникальными, но по оценкам жюри победил проект Вячеслава Панкратова (ИК-18).
Пресс-служба УФСИН по РМ отмечает, что конкурс проводился для создания «визитной карточки» уголовно-исполнительной системы республики, отражающей в художественных образах историю развития и основное направление деятельности пенитенциарного ведомства.
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