Президент России наградил борца Сергея Емелина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Указом Президента РФ В.В. Путина от 11 августа медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  II степени за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония)  награжден Емелин Сергей Александрович – спортсмен-инструктор спортивной сборной команды РФ по греко-римской борьбе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

На прошедшей недавно Олимпиаде в Токио борец греко-римского стиля из Рузаевки завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

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