Президент России наградил борца Сергея Емелина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом Президента РФ В.В. Путина от 11 августа медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) награжден Емелин Сергей Александрович – спортсмен-инструктор спортивной сборной команды РФ по греко-римской борьбе ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

На прошедшей недавно Олимпиаде в Токио борец греко-римского стиля из Рузаевки завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.