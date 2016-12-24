Артём Здунов принял участие в заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 10 августа в режиме ВКС принял участие в заседании федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Как подчеркнул министр, остановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. «К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года. В текущем году, при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем, по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн. га. Особенно сложная ситуация сложилась у нас в Якутии и в Иркутской области», - отметил Александр Козлов.

Работа по тушению лесных пожаров проводится еще в 15 субъектах РФ. Было подчеркнуто: защита населенных пунктов является приоритетной задачей в области защиты населения от чрезвычайной ситуации.

Активная работа по профилактике и борьбе с лесными пожарами должна вестись в каждом регионе. Действовать на предупреждение – это основной принцип работы сейчас.

Что касается республики, здесь продолжается тушение природных пожаров в Мордовском заповеднике. По данным Главного управления МЧС России по РМ, накануне сюда привлекались два самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и вертолеты Ми-8, всего авиацией сброшено более 800 тонн воды.

Для координации сил и средств в зоне пожара работает оперативный штаб. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. Всего к тушению пожара привлечено более 1300 человек и 244 единицы техники.