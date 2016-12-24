Победители «Моей Мордовии» и «Лидеров России» встретятся на форуме «Сообщество» в Саранске

В рамках форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет 24 и 25 августа в Саранске, состоится панельная дискуссия «Социальные лифты: как работают и как в них попасть» с участием победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». За четыре сезона на конкурс поступило более 842 тыс. заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Более 300 участников получили назначения на высокие должности. Среди них шесть заместителей федеральных министров, два губернатора, четыре мэра городов, вице-губернаторы, региональные министры, вице-президенты и топ-менеджеры крупных компаний, ректоры и проректоры вузов, главврачи больниц. Участники конкурса получают возможность получения объективной экспертной оценки их профессиональных компетенций и участия в специальной программе развития кадрового управленческого резерва.

По поручению Президента России Владимира Путина аналогичные программы и конкурсы при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» действуют во многих регионах страны. Республиканский кадровый проект «Моя Мордовия», стартовавший в марте 2021 года, получил 6047 заявок на участие. 161 финалист вошел в состав экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством врио главы республики Артема Здунова, а 40 победителей конкурса были включены в региональный резерв управленческих кадров.

Модератором панельной дискуссии «Социальные лифты: как работают и как в них попасть» на форуме «Сообщество» в Саранске выступит член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Евгения Дмитриева, победитель первого сезона «Лидеров России». По ее словам, кадровые конкурсы предоставляют участникам «важную ступеньку» для карьерной лестницы, однако важно помнить, что «это всего лишь малая часть большого пути и вашего труда».

«Это не магия — выиграешь конкурс и сразу станешь замминистра. Да, у нас есть замминистра среди победителей, но это люди с серьезным бэкграундом, которые много лет работали и получили возможность чуть быстрее пройти свой путь. Это история про упорный труд, профессиональный рост, непрерывное обучение. Все победители, с которыми я знакома, являются профессионалами в своем деле — как сказали бы в авиации, с огромным количеством часов налета. Все они стремятся постоянно учиться и больше отдавать, чем получать. И конкурс — это просто механика для того, чтобы быстрее выявлять таких людей, вот и все», — подчеркивает Евгения Дмитриева.

Сессия с участием победителей «Лидеров России» и «Моей Мордовии» пройдет на форуме в Саранске 24 августа. В этот же день Евгения Дмитриева проведет для участников «Сообщества» интерактивный мастер-класс «Как запустить "с нуля" успешный социальный бизнес». По статистике, 78% россиян даже не пытаются делать проект своей мечты — считают, что у них не получится, что они не найдут денег, что им обязательно что-то помешает. Член Общественной палаты РФ на мастер-классе объясняет, как проверить жизнеспособность идеи, как выстроить первые стратегию и бизнес-модель, как найти инвестиции на воплощение идеи.

«Многие сегодня не знают, какие у нас существуют формы грантовой поддержки, и не понимают, что инвесторов, заинтересованных в социальном бизнесе, на самом деле очень много. Социальное предпринимательство — тоже социальный лифт. У предпринимателя нет карьерного пути, однако, если ты создал бизнес, который помог тысячам людей, ты можешь продвинуться, необязательно двигаясь по «классической» траектории», — говорит Евгения Дмитриева.

Продвижению руководителей социально значимых проектов, которые работают на развитие сильного гражданского общества в России, помогает ежегодный конкурс Общественной палаты РФ «Мой проект — моей стране!». В этом году заявки на участие принимаются до 19 августа на сайте конкурса. Победители получат по 200 тысяч рублей на развитие своих проектов, дипломы и статуэтки лауреатов, награждение пройдет в Москве на итоговом форуме «Сообщество».

«Социальные лифты: создание возможностей для самореализации» — именно так звучит основная тема форума «Сообщество» в Саранске. Все его мероприятия пройдут 24 и 25 августа с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и ограничений, принятых в Республике Мордовия.