Московский Музей Победы приглашает жителей Мордовии на онлайн-программу ко Дню Военно-Воздушных сил

В честь Дня Военно-воздушных сил, который отмечается 12 августа, Музей Победы пригласил жителей Республики Мордовия на специальную онлайн-программу. На сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/) можно будет посмотреть виртуальную экскурсию об авиации времен войны, фильмы с воспоминаниями летчиков – участников Великой Отечественной и мастер-класс «Вертолет».

Во время экскурсии онлайн-посетители «побывают» на открытой площадке военной техники и смогут внимательно рассмотреть представленные самолеты, а гид познакомит аудиторию с оригинальными конструкторскими решениями и особенностями истребителей и бомбардировщиков. Экскурсовод приведет множество необычных фактов о технике. Гости узнают, как война в Испании способствовала созданию полутораплана ДИ-6Ш. Услышат историю появления СУ-2, а также рассказ о единственном женском таране в годы советско-финской войны. Гид объяснит, какой самолет стал прообразом легендарного У-2 и как в годы войны его переделывали в бомбардировщик. Почему прицел этого самолета называли ППР - "проще пареной репы", а полк женских экипажей У-2 немцы прозвали «ночными ведьмами»? Зачем на Ил-2 делали из фанеры макет пулемета? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители узнают в ходе экскурсии.

Зрители также познакомятся с двумя фильмами из цикла «Моя война». В программу войдут два интервью летчиков – участников Великой Отечественной войны. Старший лейтенант, летчик 176-го гвардейского полка Сергей Макарович Крамаренко и младший лейтенант, командир бомбардировщика Б-25 «Митчелл» Дмитрий Петрович Ваулин поделятся воспоминаниями о том, как попали в авиацию, каким для них стало начало войны. Герои фильмов расскажут, в каких боевых действиях принимали участие и как проходили будни на фронтовых аэродромах.

Самым юным интернет-пользователям предлагают сделать своими руками вертолет. Для этого понадобятся заготовки из цветной бумаги и картона, георгиевская лента, а также ножницы, клей и степлер. В ходе мастер-класса ведущая объяснит, как называются разные части вертолета и как правильно собрать поделку из заготовок.