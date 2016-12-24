Вступил в силу Порядок проведения осмотра при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Управление Росреестра по Республике Мордовия информирует органы местного самоуправления о вступлении в силу Порядка проведения осмотра здания, сооружения, объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

С 29 июня 2021 г. вступил в силу приказ Росреестра от 28.04.2021 №П/0179, утверждающий Порядок проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и форму акта осмотра.

Приказ издан во исполнение пункта 5 части 6 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ и процедуры выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

«Предполагается, что снятие с кадастрового учета прекративших свое существование ранее учтенных зданий и сооружений будет осуществляться в упрощенном порядке, без привлечения кадастрового инженера, на основании подготовленного акта осмотра такого объекта», – отмечает эксперт Управления Ольга Журавлёва.

После проведения мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 518-ФЗ, органы местного самоуправления подготавливают проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, в котором указываются результаты осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, подтверждающие, что на момент проведения мероприятий по выявлению правообладателей таких объектов недвижимости, являющихся ранее учтенными, они не прекратили свое существование.

В случае подтверждения по результатам осмотра факта существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства акт такого осмотра является приложением к проекту решения.

При подготовке к проведению осмотра орган местного самоуправления:

- распорядительным актом создает комиссию в составе не менее трех представителей и определяет таким актом председателя комиссии;

- размещает в средствах массовой информации и на информационных щитах в границах населенного пункта по месту расположения объектов недвижимости уведомление о проведении осмотра объекта недвижимости с указанием даты проведения осмотра и периода времени, в течение которого будет проводиться такой осмотр.

В отношении ранее учтенных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в указанную в уведомлении дату комиссия проводит визуальный осмотр либо осмотр с использованием технических средств для дистанционного зондирования Земли (например, с применением беспилотных летательных аппаратов или иных подобных средств). В ходе проведения осмотра осуществляется фотофиксация объекта недвижимости с указанием места и даты съемки. Материалы фотофиксации прилагаются к Акту осмотра.

В результате оформляется Акт осмотра, подписанный членами комиссии.

Акт осмотра составляется в форме электронного документа в соответствии с установленными на основании пункта 2 части 1, части 11 статьи 18 Закона № 218-ФЗ требованиями к формату заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и представляемых с ним документов в электронной форме либо на бумажном носителе. Акт осмотра, составленный в электронной форме, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями членов комиссии.

Приказом Росреестра от 28.04.2021 №П/0179 также утверждена форма акта осмотра (приложение № 2 к приказу).