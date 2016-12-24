В городе жильцы некоторых домов высказывают недовольство слишком частой дезинфекцией мест общего пользования

В Саранске продолжается комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Главы районных администраций на оперативном совещании в понедельник сообщили, что ежедневно проводится мониторинг и проверка качества санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, в том числе и посредством опросов домкомов, председателей ТСЖ.

Выявленные замечания оперативно устраняются управляющими компаниями. От некоторых представителей собственников домов, расположенных в Ленинском районе, высказаны недовольства о слишком частой дезинфекции мест общего пользования.

В таком же ежедневном режиме в городе проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, легковом такси.

За минувшую неделю проверено 487 единиц общественного транспорта, вынесено 416 замечаний – нарушители на месте надевали маски и перчатки, составлено 10 протоколов. «Соблюдение профилактических мер безопасности было проверено и в легковом такси. За прошлую неделю проверено 57 машин, вынесено 14 замечаний, из них 7 – водителям, составлено два протокола на водителей», - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Глава Саранска поручил и дальше продолжать рейдовые мероприятия в общественном транспорте, объектах торговли, а также организовывать встречи медицинских работников с трудовыми коллективами для разъяснения необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.