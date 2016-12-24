В Саранске на ярмарке продали 158 000 куриных яиц по 15 рублей за десяток

В минувшую субботу в Саранске состоялись ярмарки выходного дня, а в воскресенье – ярмарка мёда.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова сообщила, что на ярмарках выходного дня и участников, и посетителей было достаточно. «Многие вышли продавать продукцию с личных подворий – лук, молодой картофель, морковь, кабачки. На ярмарки было завезено 158 000 куриных яиц категории С3 по цене 15 рублей за десяток. Все они были распроданы», - сказала Людмила Данилова.

В воскресенье состоялась ярмарка мёда. В ней приняли участие 23 пчеловода с районов Республики Мордовия. Было завезено около 3 000 кг мёда, продано 1 200 кг. Следующая ярмарка мёда пройдет 15 августа на традиционной площадке – у РДК. Время работы ярмарки с 9:00 до 15:00.