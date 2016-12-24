Пенсионный фонд по Республике Мордовия дал рекомендации получавшим пенсии и социальные выплаты через КС БАНК

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Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия сообщает, что всем получателям пенсий и иных социальных выплат через АО «КС БАНК», в связи с отзывом лицензии у банка, следует подать заявление о смене доставки пенсии, указав реквизиты нового счета в другом банке, либо выбрав почту в качестве доставщика.
Сделать это можно:
1. Онлайн, через Личный кабинет гражданина: https://es.pfrf.ru
2. Лично в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием: https://es.pfrf.ru/znp/
3. Через МФЦ.
4. Направив заявление по почте.
5. Заявления о доставке пенсий могут также быть представлены через представителя (конечно же, с письменного согласия пенсионера) либо при тех же условиях это можно сделать в настоящее время через работодателя, если пенсионер продолжает трудиться.
После того, как вы поменяете реквизиты, ближайшая выплата пенсии состоится уже новым способом, указанным в заявлении (на новый счет в другом банке либо на почту - в зависимости от того, что вы указали в заявлении).
Особо подчеркиваем: Пенсии и социальные выплаты ни одного человека не пропадут и будут доставлены вовремя.
Информация для граждан, кому ПФР перечислил пенсию или социальные выплаты на счета АО «КС БАНК» ранее и кто не имеет возможности снять ее в настоящее время: до 20 августа будет определен банк-агент, который и осуществит выплату всех средств, содержащихся на счетах граждан (до1,4 млн рублей.)
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