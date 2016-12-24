Новые возможности для развития внутреннего туризма предложат на форуме «Сообщество» в Саранске

Среди основных тем - отдых на селе, гастротуризм, народные промыслы

«Внутренний туризм» станет одним из тематических треков форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдетс 24 по 25 августа в Саранске. Данная сфера получила новый импульс развития после частичного закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Спрос на внутренние направления по сравнению с началом прошлогоднего лета, по данным Ассоциации туроператоров России, вырос на 25%. Но концентрация туристического потока, как правило, происходит в ограниченном наборе точек: это «не бурный рост по всей стране, а временное импортозамещение турецких и европейских пляжей», считает председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. По его словам, избыток туристов часто «расслабляет принимающую сторону и заставляет вздергивать цены» при снижении качества обслуживания.

«В то же время многие привлекательные для туристов места, к сожалению, по-прежнему неизвестны широкой аудитории. Социологический опрос ВЦИОМ показывает, что россияне, отвечая на вопрос «Куда бы вы хотели поехать?», называют определенный набор регионов - Крым, Краснодарский край, Кавказ, Алтай, Камчатка, Байкал. Иногда Карелия или Калининградская область. Мало кто знает, что в России есть масса возможностей даже для пляжного отдыха, не уступающему условной Черногории, не говоря уже о культурно-познавательном, экологическом или событийном туризме. С этим нужно, конечно, работать», - отмечает Андрей Максимов.

Новым возможностям развития внутреннего туризма на форуме «Сообщество» в Саранске будет посвящен круглый стол «Живое наследие. Могут ли культурные объекты привлечь туристов в российские села?».Сегодня горожане выбирают летний отдых в сельской местности из-за благоприятной экологии и спокойной обстановки. Это позволяет сельским жителям получать доход за счет не только сдачи в аренду жилья или организации питания, но и продвижения местных традиций и промыслов.

Эксперты обсудят, как российские села могут «повышать капитализацию в плане привлечения туристов», не просто сберегая культурное наследие, но и делая его одной из основ региональной экономики. Дополнительным важным фактором, влияющим на выбор туристами мест для отдыха, может стать специфика местной гастрономии, заявлять о которой лучше всего через яркое масштабное событие - именно об этом пойдет речь на проектной сессии «Гастрономические фестивали: локомотив событийного туризма».

В рамках тематического трека «Внутренний туризм» на форуме «Сообщество» также пройдет круглый стол «Перспективы развития народных художественных промыслов Приволжского федерального округа». Саратовская гармоника, хохломская роспись, урусовские валенки, дымковская игрушка - эти промыслы ценны в качестве элемента культуры, но не всегда могут быть эффективны с точки зрения экономической организации. Так, старые советские предприятия, продолжающие выпускать игрушки, магниты, вазы и т.д., в значительной мере держатся на плаву за счет того, что получают дотации из бюджета.

«В настоящее время Министерство промышленности и торговли РФ разработало законопроект, который может сделать систему поддержки народных промыслов еще эффективнее. Появляется возможность прямой финансовой поддержки не только предприятий, но и конкретных мастеров как физических лиц, а также конкурсного отбора проектов развития промыслов, которые реализует малый бизнес. Конечно, при обязательном соблюдении профессиональных стандартов и стилистических решений, которые обеспечивают сохранение самого промысла в его исторической и культурной форме», - рассказывает Андрей Максимов.

В сессиях форума «Сообщество», посвященных развитию внутреннего туризма, примут участие руководитель Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе, руководитель сообщества Travel.Russia Мария Неласова, член жюри Общественного проекта «Живое наследие» Марина Шерешева и другие федеральные и региональные эксперты.