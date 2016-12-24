Пожар в мордовском заповеднике тушат вертолёты, многоцелевой самолет-амфибия и военный Ил-76

Личный состав воинских частей саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии участвует в ликвидации крупного лесного пожара в заповеднике имени П.Г. Смидовича в Темниковском районе Мордовии.

По состоянию на 6 августа пожар на площади 850 га тушат 417 человек и 114 единиц техники, угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Наряду с войсками национальной гвардии в борьбе со стихией задействованы аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по Республике Мордовия и Нижегородской области, работники лесного хозяйства, вертолёты Ми-8 МЧС России, многоцелевой самолет-амфибия БЕ-200ЧС, военный самолет Ил-76.