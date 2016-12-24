Прокуратура Мордовии организовала проверку аварийного отключения электроэнергии и прекращения газоснабжения в 40 населенных пунктах

Нелегальный огнестрел
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
Прокуратурой республики с привлечением районных и межрайонных прокуроров организована проверка по факту аварийного отключения электроэнергии и прекращения газоснабжения в 40 населенных пунктах в 8 муниципальных районах, где без электроснабжения остались более 8 тыс. жилых домов с населением более 18 тыс. человек.
В связи с неблагоприятными погодными условиями (гроза, шквалистый ветер, ливневые дожди) по состоянию на 4 августа 2021 повреждена кровля 21 жилого дома и 2 социально-значимых объектов в 8 населенных пунктах. В связи с повреждением трубопроводов прекращена подача газоснабжения в 551 жилом доме в 7 населенных пунктах. По состоянию на 15.00 04 августа 2021 частичное отсутствие электроэнергии и газоснабжения сохраняется в 19 населенных пунктах в 3 муниципальных районах.
В ходе проверки прокуратурой республики будет проведен анализ состояния законности в указанной сфере, дана оценка работе коммунальных служб, контролирующих органов и органов местного самоуправления, в том числе при эксплуатации объектов электроэнергетики и газоснабжения. Также будет дана оценка соблюдению нормативных сроков устранения аварийных ситуаций, полноте мер поддержки пострадавшим от стихии гражданам.
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В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
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