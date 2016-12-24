В Мордовии снижаются цены на продукты «борщевого набора»

В этом году жители всей России столкнулись с тем, что сезонные овощи вместо того, чтобы подешеветь, резко выросли в цене.

С 17 июля 2021 года волонтеры Единого волонтерского центра, «Молодой гвардии Единой России» и члены рабочей группы федерального партийного проекта «Народный контроль» проводят мониторинг цен на продуктовый набор, в который в первую очередь вошли: картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла.

27 июля 2021 года партия «Единая Россия» инициировала проведение «круглого стола», обсудив меры, которые могут помочь снизить цены как минимум на сезонные продукты. В работе «круглого стола» приняли участие секретарь регионального отделения партии Владимир Чибиркин, и.о. председателя Правительства республики, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии РМ Владимир Сидоров, глава Саранска Петр Тултаев, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов, представители крупных сельхозпредприятий региона и ведущих торговых сетей, Управления федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия.

Стоит отметить, что стоимость сезонных овощей, входящих в продуктовый набор в Мордовии ниже, чем в большинстве других регионов. Во многом это объясняется тем, что республика практически полностью обеспечивает потребности жителей и может экспортировать продукты питания в соседние регионы. Одной из причин высоких цен на овощи производители назвали позднюю весну и смещение сроков сбора урожая. Этим и воспользовались импортеры, продукция которых была в основном представлена в магазинах.

По итогам «круглого стола» была принята резолюция, куда вошли предложения по возможным мерам для нормализации ситуации. Торговые сети запланировали подписание соглашений с ассоциациями сельхозпроизводителей и снижение торговых наценок на социально значимую продукцию. Еще одно предложение, вошедшее в резолюцию: увеличение количества сельскохозяйственных ярмарок и дополнительных площадок для мелких производителей, торгующих овощами.

За последнее время мониторинг зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» в магазинах торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Победа», «Спар». Например, в «Спаре» цена на свеклу снизилась со 109 до 39 рублей, на картофель с 52 до 19 рублей

На рынках тоже идет снижение цен. Так, цена на картофель на рынке «Ринг» Саранска снизилась на 7 рублей, на «Центральном» рынке на 15 рублей и на «Заречном» рынке на 25 рублей и составляет 35 рублей за килограмм.

Цена на морковь на рынке «Ринг» снизилась на 25 рублей, на «Центральном» рынке на 20 рублей и на «Заречном» — на 15 рублей и составляет 75 рублей за килограмм.

«Цены на продукты «борщевого набора» в магазинах ООО «Тепличное» изначально были значительно ниже цен в сетевых магазинах, и с увеличением на прилавках продукции нового урожая цены будут снижаться»,- сказала активистка Единого волонтерского центра, член рабочей группы мониторинга цен на продукты «борщевого набора» Алена Демидова