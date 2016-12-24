Прокуратура республики сочла нерасторопными действия ответственных служб при пожаре в мордовском заповеднике

По поручению прокурора Мордовии Василия Щербакова первым заместителем прокурора республики Александром Ивановым организованны надзорные мероприятия по факту возникновения и тушения крупного лесного пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича.

Как сообщает прокуратура республики, 03 августа 2021 года по системе «112» поступило сообщение о задымлении на территории заповедника, в районе населенного пункта Росстанье Темниковского района. По состоянию на 04 августа 2021 года фронт неконтролируемого горения, создающий угрозу причинения материального ущерба, вреда жизни и здоровью граждан в близлежащих населенных пунктах составил 450 гектаров.

В ходе выезда Александра Иванова на место происшествия и анализа ситуации, в деятельности ФГКУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника «Заповедная Мордовия» им. П.Г. Смидовича и ГУ МЧС России по РМ выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, выразившиеся в непринятии своевременных и эффективных мер по предотвращению распространения огня и тушению пожара.

В этой связи директору заповедника и начальнику ГУ МЧС России по РМ внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий им способствовавших.

Рассматривается вопрос о применении тяжелой авиационной техники.

Реализация мероприятий по тушению пожара и ход рассмотрения данных актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры республики.