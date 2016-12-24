В Ковылкино бывший начальник бюро завода выслушал приговор за «откаты» на 3 миллиона рублей

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По информации Следственного комитета по РМ, суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику бюро инструментального хозяйства Ковылкинского электромеханического завода. Заводской начальник получал «откаты» от частных фирм за лоббирование их интересов и получил весьма приличный срок за коммерческий подкуп.
Следователи выяснили, что с января 2013-го по февраль 2019 года начальник бюро завода исправно получал негласное «вознаграждение» от представителей коммерческих организаций, расположенных за пределами Мордовии (Чебоксары, Пенза, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург). Эти «премии» выплачивались за обеспечение фирм заказами и подписание договоров с заводом. Всего за это время руководящий работник предприятия успел «нахапать» около 3 миллионов 200 тысяч рублей. «Благодарные поставщики» перечисляли ему деньги на банковские карты, а также поставляли бытовую технику (телевизор, стиральная машина и др).
В ходе следствия в рамках обеспечения исполнения приговора был наложен арест на имущество обвиняемого – дом, земельный участок, автомобиль.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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