В Ковылкино бывший начальник бюро завода выслушал приговор за «откаты» на 3 миллиона рублей

По информации Следственного комитета по РМ, суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику бюро инструментального хозяйства Ковылкинского электромеханического завода. Заводской начальник получал «откаты» от частных фирм за лоббирование их интересов и получил весьма приличный срок за коммерческий подкуп.



Следователи выяснили, что с января 2013-го по февраль 2019 года начальник бюро завода исправно получал негласное «вознаграждение» от представителей коммерческих организаций, расположенных за пределами Мордовии (Чебоксары, Пенза, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург). Эти «премии» выплачивались за обеспечение фирм заказами и подписание договоров с заводом. Всего за это время руководящий работник предприятия успел «нахапать» около 3 миллионов 200 тысяч рублей. «Благодарные поставщики» перечисляли ему деньги на банковские карты, а также поставляли бытовую технику (телевизор, стиральная машина и др).



В ходе следствия в рамках обеспечения исполнения приговора был наложен арест на имущество обвиняемого – дом, земельный участок, автомобиль.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.