4 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 20-летию канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова, которые проходят в эти дни в Темниковском районе и в Саранске. На праздник приехали представители ВМФ России, духовенства, а также мордовского землячества из разных регионов.

Врио Главы РМ вместе с делегацией возложил цветы к памятнику непобежденному флотоводцу на одной из площадей Темникова. Ранее на ней заложили камень на месте, где в скором времени будет построена часовня в память о святом. Здесь 200 лет назад стоял Спасо-Преображенский собор, в котором отпевали великого адмирала.

Во дворце культуры Темникова состоялся гала-концерт фестиваля патриотической песни «Морская душа». Артём Здунов напомнил зрителям, что тематические мероприятия, посвящённые канонизации флотоводца, проходят в Мордовии с января и будут идти до конца года. «20-летие канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова - один из важнейших праздников для республики в этом году. Непобедимый адмирал покоится на священной мордовской земле. Наша задача на ближайшее время - сделать эти места достоянием всей России. Мы будем привозить сюда кадетов. Нам предстоит привести в порядок районную инфраструктуру, чтобы жителям и гостям района было комфортно», - сказал Артём Здунов.

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Владислав Павлов подчеркнул, что Феодор Ушаков - особо почитаемый святой для моряков, и о нем, без сомнения, знает каждый военный и каждый курсант. «В своё время он перечеркнул все каноны ведения морского боя, отойдя от линейной тактики. Он доказал, что и корабли могут штурмовать бастионы! Не проиграл ни одного сражения, ни один матрос не попал в плен. Это наша история, которую мы должны беречь и приумножать. Вся его жизнь - это пример настоящего служения Родине. Это единственный флотоводец, причисленный сегодня к лику святых. Для меня большая честь - представлять в эти дни Военно-Морской Флот России на этой священной земле», - сказал он.

После концерта гости посетили местный краеведческий музей, где осмотрели исторические экспонаты, в том числе и личные вещи непобежденного адмирала.