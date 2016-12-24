Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяной Минеевой

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 4 августа провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяной Минеевой. Обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия в сфере развития бизнес-климата.

Руководитель республики подчеркнул, что в настоящее время в условиях пандемии коронавируса бизнесу очень важно объединяться в отраслевые сообщества, чтобы оперативнее доносить до органов власти предложения по выработке мер поддержки.

В свою очередь, Татьяна Минеева рассказала, как в Москве строится диалог власти и бизнеса, какую роль в этой коммуникации играет Уполномоченный, и выразила уверенность, что взаимодействие между регионами в интересах малого и среднего бизнеса будет укрепляться.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены перспективные направления сотрудничества между регионами.

В обсуждении приняли участие члены Правительства Мордовии – и.о. вице-премьера Наталья Таркаева, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елена Юрченкова, директор Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин, представители бизнес-сообщества республики.