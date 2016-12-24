В МЧС по РМ отметили мужественный поступок юношей из Ардатовского района, спасших людей от гибели при пожаре

3 августа в 1 час 27 минут в Ардатовском районе по системе 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Лесозавод. Сигнал поступил от местных жителей - четверо юношей, находясь ночью около Дома культуры, увидели дым и зарево от огня, и побежали к месту ЧП.

Огонь уже успел охватить немалую часть дома, а хозяева спали внутри и ничего не подозревали. Ребята сразу же вызвали пожарных, но пламя распространялось очень быстро, поэтому они начали стучать по окнам, чтобы разбудить жильцов дома. Заметив, что во дворе есть скот, молодые люди начали отгонять его в безопасное место. После чего с помощью подручных средств принялись тушить пожар. В это время прибыли пожарно-спасательные подразделения и приступили к ликвидации возгорания. Жильцы дома к тому времени были уже в безопасности.

По информации МЧС по РМ, мужество и находчивость в чрезвычайной ситуации проявили - Сергей Кабаев, Денис Моисеев, Вадим Бутяйкин и Андрей Федоров.