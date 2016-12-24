Владислав Антонов и Константин Ещиганов из Мордовии стали победителями конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мой родной язык»

Финалисты всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты в номинации «Мой родной язык». По итогам защит, которые состоялись в онлайн-формате, были определены 8 победителей. В их число вошли представители Республики Мордовия Владислав Антонов и Константин Ещиганов.

Владислав Антонов, студент Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, в финале конкурса представил необычный аккаунт в социальных сетях. Площадкой для реализации своего проекта Владислав выбрал Instagram, как одну из наиболее популярных социальных сетей среди молодежи. Особенность аккаунта в том, что он ведется на одном из мордовских языков – эрзянском. Тема блога отражена в его названии – «Valmerevks», что с эрзянского переводится как «пословица». Так студент знакомит читателей с эрзянскими пословицами и поговорками, сопровождая каждую переводом на русский язык.

«Разработанный ресурс поможет сохранить пословицы и поговорки нашего народа и создаст условия для приобщения молодежи к культуре региона. Надеемся, что после победы в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» о нашем проекте узнают далеко за пределами региона. И, конечно, ждём новых подписчиков!» – рассказал Владислав Антонов.

Победителем конкурса также стал Константин Ещиганов, еще один студент Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева. Константин предложил идею создания анимации по мотивам мордовских сказок на мокшанском и эрзянском языках. Анимация будет размещаться на тематическом сайте с пояснительными текстами на русском языке. В будущем сайт станет отличным учебно-методическим материалом для школьников, изучающих язык, литературу и культуру региона.

«Для пользователей сайта открывается уникальная возможность без затрат времени и средств познакомиться с культурой и творчеством мордовского народа в красочной форме, что особенно важно для школьников. Мы рады, что сегодня получили такую высокую оценку от экспертов и смогли достойно представить свой университет в конкурсе», – поделился Константин Ещиганов.

В 2021 году участники конкурса «Моя страна – моя Россия» получили возможность представить свои инициативы в 18 номинациях. Среди них как новые, посвященные основным тематическим линиям сезона – науке, технологиям и космосу – так и традиционные, в числе которых – «Мой родной язык».