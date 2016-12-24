За сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса и зафиксированы 3 смерти от ковида

Репортер

По данным регионального оперативного штаба на 4 августа, за сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 241 43 случая коронавируса. 

21 230 человек выздоровели.

414 человек умерли от коронавируса как основной причины.

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