За сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса и зафиксированы 3 смерти от ковида

«Саранск» прошел «Сокол» и сыграет с «Волгой»
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
По данным регионального оперативного штаба на 4 августа, за сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксированы 3 новых летальных случая. Скончался мужчина 1948 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1936 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция, ИБС. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1935 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 241 43 случая коронавируса.
21 230 человек выздоровели.
414 человек умерли от коронавируса как основной причины.
Поделиться в соц. сетях:
Результативной победой саранского клуба завершился поединок 1/128 финала Бетсити Кубка России по футболу
Артём Здунов встретился с игроками футбольного клуба «Саранск»
В Мордовии будут судить стремительных наркодилеров из Саратовской области
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
МВД по РМ обращается к пострадавшим от мошенничества ПК «Народный капитал»
В Мордовии завершено расследование гибели 17-летнего юноши на охоте
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья