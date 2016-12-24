На отдельных участках в центральной части Саранска 5 августа будет ограничено движение транспорта

Кандидаты и документы
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
Для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова,
с 00:00 до 19:00 5 августа будет временно исключена стоянка, остановка и ограничено движение транспортных средств
на внутриквартальном проезде между ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а) и бизнес-центром «Адмирал» (ул. Большевистская, 30),
на парковках: по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а), по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в проведении мероприятия.
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В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
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