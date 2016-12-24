В Мордовии из-за сильного дождя и шквалистового ветра произошло частичное отключение электроэнергии в 40 населённых пунктах

По информации регионального оперативного штаба, в Мордовии из-за сильного дождя и шквалистового ветра произошло частичное отключение электроэнергии в 8 районах, в 40 населённых пунктах. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Сегодня к 20:00 работы планируется завершить.

В Ромодановском, Ичалковском, Старошайговском районах из-за шквалистого ветра повреждена кровля домов. Проводится оценка нанесённого стихией ущерба.