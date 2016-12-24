Артём Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым вопросы реконструкции домов-интернатов

3 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел в Москве рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Российской Федерации Антоном Котяковым. Обсуждались вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов.



Врио Главы РМ выразил благодарность Минтруду России за поддержку республики в реализации комплекса мероприятий по приведению стационарных организаций социального обслуживания в состояние, отвечающее всем современным нормативам и требованиям. Мордовия с 2019 года активно участвует в разработке и реализации программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Так, завершено строительство новых жилых корпусов в Ардатовском доме социального обслуживания, Пуркаевском психоневрологическом интернате, Большеберезниковском доме-интернате.



Реконструкцию и строительство новых корпусов необходимо осуществить в учреждениях интернатного типа в Саранске, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Краснослободском и Ичалковском районах. Антон Котяков выразил готовность поддержать эти проекты.