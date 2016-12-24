В Саранске 5 августа будет временно ограничено движение транспортных средств по улице Большевистской

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По сообщению Администрации Саранска, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова, с 00:00 до 19:00 5 августа будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Коммунистической (четная и нечетная стороны).

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