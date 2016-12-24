Жители и гости Мордовии могут оставлять свои письма в 1249 почтовых ящиках на территории республики

Во всем мире 2 августа по традиции отмечается день рождения почтового ящика. Несмотря на развитие информационных технологий и интернет-коммуникаций, почтовый ящик и в настоящее время остаётся важным средством связи. Люди с удовольствием опускают письма, поздравительные открытки в ящики по всей стране.

В населенных пунктах Мордовии сегодня установлено почти 1249 ящиков для сбора письменной корреспонденции, из них 810 располагаются на зданиях, а 439 – в клиентских залах почтовых отделений. В столице республики насчитывается 123 почтовых ящика, куда жители Саранска могут опустить конверты и открытки: 92 ящика размещены на внешней стороне зданий, 31 – в отделениях почтовой связи.

Выемка корреспонденции из почтовых ящиков производится ежедневно строго по расписанию, затем все письма отправляются на участки сортировки для обработки и отправки адресатам. Каждый месяц жители нашей области отправляют свыше 75 тыс. писем в самые разные уголки нашей страны и мира.

Официально первый почтовый ящик установили в Лондоне 2 августа 1858 года. Этот день и считается днем рождения почтового ящика, хотя в России первые уличные почтовые ящики появились на 10 лет раньше. Их начали устанавливать в Санкт-Петербурге в 1848 году.

На ящике, защищенном козырьком, был изображен почтовый конверт с красной сургучной печатью. А в начале XIX века в обиход вошли железные почтовые ящики, которые накрепко прикреплялись к стенам домов. Конструкция ящика была неудобной, он легко открывался, и корреспонденция часто терялась. Следующим эволюционным этапом стало использование чугунных почтоприемников. Они весили более 40 кг, поэтому вскоре их сменили железные ящики. Наконец, благодаря конструктору Павлу Шабарову, в 1910 году в России появились специальные конструкции с донной открывающейся дверцей, которые используются до настоящего времени.