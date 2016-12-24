4 августа в Саранске откроется выставка, посвященная 20-летию канонизации адмирала российского флота Ф.Ф. Ушакова

4 августа в 12:00 в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи начнёт работу выставка произведений художников Мордовии «Во славу любезного Отечества!». Она посвящена 20-летию канонизации адмирала Российского флота Ф. Ф. Ушакова.

Легендарный герой, бесстрашный флотоводец, не проигравший ни одного сражения, не потерявший в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен, истинно верующий человек, уходящий в бой с молитвой, – недаром он причислен к лику святых. Он является святым праведным воином, небесным покровителем Мордовии. Судьба его связана непосредственно с мордовской землей: последние годы жизни адмирал провел в своем имении в деревне Алексеевка, близ города Темникова и погребен в Санаксаркском монастыре.

Выставка организует новое экспозиционное пространство в контексте постоянной экспозиции «Современное искусство Мордовии». Ее главным акцентом является знаменитое полотно народного художника РСФСР и МАССР В. Д. Илюхина «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе» (вариант, 1953).

В 1952 году 28-летний живописец, участник Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина, награжденный боевыми орденами и медалями, В. Д. Илюхин пишет монументальное историческое полотно «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе». В событиях и образах славного прошлого России автор воплощает своё непреложное чувство гордости за русскую воинскую доблесть и недавнюю Великую Победу. В основе сюжета - событие русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов, в результате которой Крым присоединен к России. Ощущение победы художник вкладывает в образы легендарных полководцев А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова, полных мужества и отваги, в композицию и колорит картины. Светлые волны бьют о скалы, на горизонте синеет бескрайний простор моря, белые паруса кораблей и высокое голубое небо с парящей чайкой символизируют радостное будущее.

При создании полотна В. Д. Илюхин много работает в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве, Военно-историческом музее Черноморского флота в Севастополе, создавая многочисленные этюды. Два из них представлены в экспозиции. Картина звучит необыкновенно актуально.

Особый интерес у зрителей вызовут самодеятельные работы на клеёнке живописца из Темникова К. В. Смирнова, выполненные в стиле наивного искусства: «Адмирал Ф. Ф. Ушаков среди раненых воинов в организованном им в 1812 году в г. Темникове военном госпитале» (1982), «Прием Ф. Ф. Ушакова во дворце в 1793 году» (1988), «Ф. Ф. Ушаков на берегу реки Мокша» (1988), «Крепость Корфу взята!» (1989). В них оживают страницы истории Отечества.

Достойное место в экспозиции занимает пастель «Санаксаркский монастырь (Под благодатным небом Мордовии)» (2012) из коллекции МРМИИ им. С. Д. Эрьзи известного российского художника Б. Д. Клементьева, члена СХ России, Академика Петровской академии наук и искусств, Лауреата Государственной премии РМ.

На выставке предполагается проведение интерактивных занятий, экскурсий, лекций.