21 августа 2021 в национальном парке «Смольный» состоится четвертый Открытый фестиваль музыкального и песенного искусства «Зелёная гитара»

Фестиваль некоммерческий: вход, участие и проживание - бесплатно.

В программе Фестиваля:

- живые выступления приглашенных гостей, известных бардов РМ и других регионов;

- мастер-классы;

- конкурсы;

- спортивные состязания.

Проживание возможно в условиях палаточного лагеря. Участникам Фестиваля рекомендуется иметь при себе палатки, спальные принадлежности, комплекты личной посуды, сменную одежду и обувь, средства защиты от укусов насекомых, дождевик или зонт, фонарик.

В специально отведенных местах возможно самостоятельное приготовление пищи на костре. Организован подвоз воды и дров. Имеется медпункт и пост полиции.

Мероприятие проводится с целью поддержки, развития инструментальной музыки, бардовской песни, русского языка и литературы, пропаганды здорового образа жизни и любви к родине, воспитания бережного отношения к природе, выявления талантливых авторов, музыкантов, музыкальных коллективов, организации активного отдыха молодёжи.

Заявки от участников принимаются по адресу: zapovednik.mordovia@gmail.com до 15 августа

Дата проведения фестиваля 21 августа 2021, начало в 13:00.