21 августа 2021 в национальном парке «Смольный» состоится четвертый Открытый фестиваль музыкального и песенного искусства «Зелёная гитара»

Расписание на завтра
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
Фестиваль некоммерческий: вход, участие и проживание - бесплатно.
В программе Фестиваля:
- живые выступления приглашенных гостей, известных бардов РМ и других регионов;
- мастер-классы;
- конкурсы;
- спортивные состязания.
Проживание возможно в условиях палаточного лагеря. Участникам Фестиваля рекомендуется иметь при себе палатки, спальные принадлежности, комплекты личной посуды, сменную одежду и обувь, средства защиты от укусов насекомых, дождевик или зонт, фонарик.
В специально отведенных местах возможно самостоятельное приготовление пищи на костре. Организован подвоз воды и дров. Имеется медпункт и пост полиции.
Мероприятие проводится с целью поддержки, развития инструментальной музыки, бардовской песни, русского языка и литературы, пропаганды здорового образа жизни и любви к родине, воспитания бережного отношения к природе, выявления талантливых авторов, музыкантов, музыкальных коллективов, организации активного отдыха молодёжи.
Заявки от участников принимаются по адресу: zapovednik.mordovia@gmail.com до 15 августа
Дата проведения фестиваля 21 августа 2021, начало в 13:00.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться
В Саранске бейджи о вакцинации прицепят продавцы всех рынков города
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
В Мордовии завершено расследование гибели 17-летнего юноши на охоте
В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации