Артём Здунов присоединился к волонтерской акции по уборке территории Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря

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31 июля, в субботу, Врио Главы РМ Артём Здунов присоединился к волонтерской акции по уборке территории православного Рождество-Богородичного мужского монастыря в Темниковском районе. Это одно из мероприятий в рамках подготовки к празднованию 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова. В местной деревне Алексеевка он провёл последние годы жизни, а в монастыре находится его могила.
Идею провести акцию предложили волонтеры на одном из заседаний по подготовке к празднованию годовщины канонизации. На предложение откликнулись региональные Минспорт и Минкультуры, организовали транспорт, и утром в субботу в монастырь приехало несколько автобусов с добровольцами.
Руководитель региона, победители кадрового проекта «Моя Мордовия», участники волонтерских объединений и Молодежного центра, жители Темникова и монастыря, в течение нескольких часов наводили порядок на монастырских территориях. Была проведена работа по расчистке набережной реки Мокша, скошены заросли на большой площади. Вместе с волонтерами Врио Главы Мордовии помог с уборкой монастырского приусадебного участка. Наместник монастыря отец Иннокентий отметил, что еженедельно сюда приезжает много паломников, но чтобы более сотни волонтеров приехали наводить порядок - такого на его памяти не было.
Основные торжества по случаю 20-летия канонизации святого праведного воина Феодора Ушакова состоятся 4-5 августа. Научные, образовательные, культурно-просветительские мероприятия будут проходить до конца года. Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ прорабатывает туристские маршруты выездных экскурсий для кадетов военно-морских училищ и всех желающих. Также запланировано восстановление усадьбы адмирала Ушакова в деревне Алексеевка к 2025 году, когда будет праздноваться 280 лет со дня рождения непобежденного военачальника.
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