В Мордовии Торговый Дом «Эко Халял» заподозрили в уклонении от налогов на 40 миллионов рублей

Денежное отправление
В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
В Мордовии в стремлении уклониться от налогов сразу на десятки миллионов рублей следствие заподозрило весьма известную в республике фирму. За эти «налоговые» маневры СК по РМ возбудил уголовное дело на ООО «Торговый Дом «Эко Халял». Были проведены обыски, которые принесли еще любопытные результаты – у руководителя компании нашли запрещенную экстремистскую литературу.
По данным следствие, на с 2017-го по 2019-й год руководство ООО «ТД «Эко Халял» занималось махинациями при помощи «фирм-однодневок. Торговый дом ведет оптовую торговлю мясом, имеет дело со многими партнерами. Под этим «прикрытием» руководство организации включало в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения о сделках с рядом контрагентов, которые по всем признакам можно отнести к «фирмам-однодневкам». В результате, по информации правоохранителей, сумма неуплаченных налогов составила свыше 40 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту проживания предполагаемых фигурантов изъята бухгалтерская документация, черновые записи, денежные средства. Кроме того, у руководителя организации была обнаружена запрещенная экстремистская литература.
В рамках расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
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В Мордовии районные почтовые начальники попались на масштабных хищениях
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