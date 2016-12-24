В Мордовии Торговый Дом «Эко Халял» заподозрили в уклонении от налогов на 40 миллионов рублей

В Мордовии в стремлении уклониться от налогов сразу на десятки миллионов рублей следствие заподозрило весьма известную в республике фирму. За эти «налоговые» маневры СК по РМ возбудил уголовное дело на ООО «Торговый Дом «Эко Халял». Были проведены обыски, которые принесли еще любопытные результаты – у руководителя компании нашли запрещенную экстремистскую литературу.

По данным следствие, на с 2017-го по 2019-й год руководство ООО «ТД «Эко Халял» занималось махинациями при помощи «фирм-однодневок. Торговый дом ведет оптовую торговлю мясом, имеет дело со многими партнерами. Под этим «прикрытием» руководство организации включало в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения о сделках с рядом контрагентов, которые по всем признакам можно отнести к «фирмам-однодневкам». В результате, по информации правоохранителей, сумма неуплаченных налогов составила свыше 40 миллионов рублей.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях и по месту проживания предполагаемых фигурантов изъята бухгалтерская документация, черновые записи, денежные средства. Кроме того, у руководителя организации была обнаружена запрещенная экстремистская литература.

В рамках расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.