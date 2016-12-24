С начала июля в Мордовии зарегистрировано 80 ДТП, в которых погибли 14 человек

По информации Госавтоинспекции республики, с начала июля этого года на территории Мордовии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 14 и получили травмы 117 человек. Среди самых частых ДТП – выезд на полосу встречного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушения ПДД пешеходами и водителями мототехники.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью на дорогах республики, профилактики дорожно-транспортных происшествий 26 и 27 июля сотрудниками Госавтоинспекции был проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий. За два дня проведения массовых проверок водителей на трезвость, которые были организованы во всех районах республики, выявлено 11 нарушителей. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» было составлено 45 административных материалов на нарушителей, управляющих мототехникой. В Ардатовском районе инспекторами ГИБДД был задержан водитель мотоцикла, который управлял техникой в нетрезвом состоянии, без шлема, без страхового полиса ОСАГО, не имея водительского удостоверения категории «А», мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. На мужчину было составлено 7 административных материалов.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на профилактику ДТП, связанных с выездом на полосу дороги, сотрудниками Госавтоинспекции было составлено 14 административных материалов. За данное нарушение законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Один из подобных нарушителей был остановлен инспекторами ГИБДД в Чамзинском районе. Мужчина пояснил, что не успел закончить маневр, поэтому нарушил ПДД.

В предстоящие выходные дни оперативно-профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения будут продолжены и проведены в Саранске, а также во всех районах республики.