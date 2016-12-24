В Саранске заканчивается регистрация команд на киберспортивный турнир по дисциплине World of Warships

30 июля 2021 года в 15:00 заканчивается регистрация команд на киберспортивный турнир по дисциплине World of Warships. 5 августа в 10:00 на базе IT-компании ООО «Байтэкс» (BYTEX HALL) состоятся финальные соревнования турнира по киберспортивной дисциплине World of Warships на Кубок Феодора Ушакова. Участие в соревнованиях принимают игроки старше 14-и лет, каждому игроку предоставляется пресс-аккаунт организаторами. Призовой фонд соревнований - 175 тысяч рублей.

В финале примут участие четыре команды прошедшие предварительный отбор и вышедшие в финал. Комментатор соревнований - победитель соревнований по World of Warships - Gootien. Для зрителей будет организована онлайн-трансляция и тематические конкурсы.

Турнир по киберспортивной дисциплине World of Warships на Кубок Ф.Ф. Ушакова послужит делу патриотического воспитания молодого поколения, популяризации изучения истории России и развитию отрасли компьютерных игр в регионе.

Ссылка на регистрацию:

https://docs.google.com/forms/d/1UZ6nkjeH8KKoPxDVx5f-IX7LFEaZmUhvCwLKB3C3Q4M/edit#responses