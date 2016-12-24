Спортсмены Мордовии по велоспорту-BMX не прошли в полуфинал соревнований на Олимпиаде в Токио

Репортер

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва РМ по велоспорту Наталья Суворова стала пятой в группе в 1/4 финала соревнований по велоспорту-BMX на Олимпийских играх в Токио. К сожалению, это не позволило пройти спортсменке в следующую стадию состязания. Еще одному велогонщику из республики Евгению Клещенко также не удалось пройти в полуфинал.

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