Спортсмены Мордовии по велоспорту-BMX не прошли в полуфинал соревнований на Олимпиаде в Токио

Серийный «маньяк»
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Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва РМ по велоспорту Наталья Суворова стала пятой в группе в 1/4 финала соревнований по велоспорту-BMX на Олимпийских играх в Токио. К сожалению, это не позволило пройти спортсменке в следующую стадию состязания. Еще одному велогонщику из республики Евгению Клещенко также не удалось пройти в полуфинал.
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