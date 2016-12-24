МВД по РМ хочет знать мнение жителей Мордовии о деятельности органов внутренних дел региона

По информации МВД по РМ, с 1 августа по 30 сентября 2021 года на территории Мордовии будет проводиться опрос мнения населения о деятельности органов внутренних дел региона. Участие в исследовании примут совершеннолетние граждане России, лица без гражданства и иностранцы, проживающие на территории республики.

Полицейские и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел предложат жителям Мордовии ответить на несколько вопросов из анкеты. Граждане смогут оценить работу полиции в районе проживания. Опрос проводится анонимно, сведения, полученные в результате исследования, будут использованы в обобщенном виде.