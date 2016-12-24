МВД по РМ хочет знать мнение жителей Мордовии о деятельности органов внутренних дел региона

Расписание на завтра
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
По информации МВД по РМ, с 1 августа по 30 сентября 2021 года на территории Мордовии будет проводиться опрос мнения населения о деятельности органов внутренних дел региона. Участие в исследовании примут совершеннолетние граждане России, лица без гражданства и иностранцы, проживающие на территории республики.
Полицейские и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел предложат жителям Мордовии ответить на несколько вопросов из анкеты. Граждане смогут оценить работу полиции в районе проживания. Опрос проводится анонимно, сведения, полученные в результате исследования, будут использованы в обобщенном виде.
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В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
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