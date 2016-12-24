В Управлении Росреестра по Республике Мордовия подвели итоги деятельности за первое полугодие 2021 года

29 июля 2021 года в Управлении Росреестра по Республике Мордовия состоялось заседание Коллегии, где были подведены итоги работы территориального органа Росреестра за первое полугодие текущего года и обозначены задачи на ближайшую перспективу.

В заседании под председательством руководителя Управления Светланы Балесковой приняли участие члены коллегии Управления Росреестра и филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия.

Открывая заседание, Светлана Балескова отметила важность преобразовательных процессов, происходящих в учетно-регистрационной сфере и на рынке недвижимости в целом.

«Современная система государственной регистрации недвижимости строится на принципах простоты, оперативности, доступности и качества. Современные технологии непрерывно развиваются, и мы совершенствуемся вместе с ними. На сегодняшний день в электронный вид переведены все государственные услуги ведомства, что способствует доступности и удобству их получения, – отметила руководитель ведомства. – Основной задачей Управления является создание комфортных условий для заявителей, в том числе с помощью электронных сервисов кредитных организаций (банков) и услуг представителей профессиональных сообществ – кадастровых инженеров, риэлторов и иных участников рынка недвижимости».

Так, из общего объема заявлений о кадастровом учете и регистрации по итогам первого полугодия 2021 года 35% оказано в электронном виде, что на 3% превышает показатель 2020 года. Всего в течение первого полугодия проведено 96615 учетно-регистрационных действий.

Совместно с правительством Республики Мордовия и органами местного самоуправления в регионе проводится работа по наполнению ЕГРН точными и полными сведениями. В ходе заседания было отмечено, что наличие актуальных сведений в реестре недвижимости способствует эффективному управлению земельными активами и благоприятно влияет на инвестиционную, экономическую и социальную повестку региона.

Продолжается и укрепляется конструктивное взаимодействие с органами власти всех уровней, профессиональными и бизнес-сообществами по выполнению показателей целевых моделей.

«Комфортность получения услуг зависит от профессионализма всех участников процесса, от заявителя до органа регистрации. Поэтому специалисты Управления открыты к диалогу. Информирование пользователей услуг осуществляется через средства массовой информации, а также в формате горячих линий, семинаров и иных мероприятий», – резюмировала Светлана Балескова.

Также Управлением были подведены итоги верификации сведений ЕГРН, был представлен обзор изменений в Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

На заседании коллегии были приняты решения по реализации перспективных направлений деятельности Управления Росреестра на второе полугодие 2021 года. Первоочередной задачей остается работа по повышению качества предоставления государственных услуг в учетно-регистрационной сфере.