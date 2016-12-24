Виктор Бирюков вошёл в состав Общественного совета по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора РФ.

Новости

Председатель РОР СПП РМ, председатель Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу, Виктор Бирюков вошёл в состав нового Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору обеспечивает учёт потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту их прав, свобод и интересов общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Россельхознадзора, а также в целях осуществления общественного контроля за его деятельностью, связанной с обеспечением продовольственной безопасности страны.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Распил на расчистке

В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод

13 стволов в тайнике

В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады

С картой «Мир»

В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей

«Очень много жалоб!»

Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики

1
Заказать рекламу
1
1
1