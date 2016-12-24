Виктор Бирюков вошёл в состав Общественного совета по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора РФ.

Прокатился на Yamaha до приговора
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
Председатель РОР СПП РМ, председатель Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу, Виктор Бирюков вошёл в состав нового Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору обеспечивает учёт потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту их прав, свобод и интересов общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Россельхознадзора, а также в целях осуществления общественного контроля за его деятельностью, связанной с обеспечением продовольственной безопасности страны.
Поделиться в соц. сетях:
Руководитель спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту РМ Виталий Бояров получил за хищение 2 года условно
В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
Из подручных средств дамы за решеткой создали своими руками платья
В Мордовии уголовное дело по бригаде сутенеров составило 29 томов
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
В Саранске оперативники УФСБ вычислили «схрон» с оружием криминальной бригады
В Саранске проезд на транспорте со скидкой станет дешевле на 5 рублей
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
Артём Здунов поручил взять на особый контроль проблемы с водоснабжением в районах республики