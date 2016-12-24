Виктор Бирюков вошёл в состав Общественного совета по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора РФ.

Председатель РОР СПП РМ, председатель Комиссии РСПП по агропромышленному комплексу, Виктор Бирюков вошёл в состав нового Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Общественный совет при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору обеспечивает учёт потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиту их прав, свобод и интересов общественных объединений при осуществлении государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности Россельхознадзора, а также в целях осуществления общественного контроля за его деятельностью, связанной с обеспечением продовольственной безопасности страны.