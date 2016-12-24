В начале августа в МГПУ им. М.Е. Евсевьева пройдет молодежный форум «CINEMA FEST. КИНО: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

Участниками форума станут профессионалы в области кино -актер Тимур Ефременко, генеральный директор Всероссийского государственного телевизионного канала «Союз вековой», режиссёр, продюсер Алёна Фоломьёва, киновед, обозреватель новостей мира кино и видеоигр для портала cyber.sports.ru Николай Львов, киновед Анна Мамоненко, российский оператор-постановщик Константин Хаустов.

Первый день форума будет посвящен истории кино. Второй - процессу и технологиям создания художественных фильмов. Атретий - актерскому мастерству. Форум будет наполнен не только выступлениями, но и мастер-классами и панельными дискуссиями.

Форум пройдет в кинозале главного корпуса (ул. Студенческая, 11а). Вход бесплатный для всех!