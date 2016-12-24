Возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле

Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Республике Мордовия по факту обнаружения 28 июля 2021 года человеческих останков в сгоревшем автомобиле возле Ботанического сада возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Мордовия по подозрению в совершении преступления задержан 48-летний житель города Саранска. В настоящее время с ним работают следователи. Как полагает следствие, после свершения убийства мужчина поджег автомобиль с телом. Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой и изнасилование.



Кроме этого, следствием назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибшего человека и причины смерти. Установлено, что сгоревшая автомашина была зарегистрирована на жительницу Саранска, 1974 года рождения. В салоне на заднем сиденье правоохранители обнаружили человеческие останки, возможно, принадлежащие как раз 47-летней владелице транспортного средства.



По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление мотива и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.