В ходе поездки в Дубенский раойн Артём Здунов отдельно отметил спасшего целое село сотрудника МЧС

28 июля Врио Главы РМ Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Дубенском раойне. Лидер Мордовии пообщался с жителями райцентра, чьи дома пострадали от урагана в июне текущего года, и осмотрел ход ремонтных работ. В ходе поездки Артём Здунов отдельно отметил спасшего целое село сотрудника МЧС. Об этом руководитель республики написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Встретился сегодня с жителями Дубенского района. Их дома пострадали от урагана в конце июня. На ремонт мы выделили средства из республиканского резервного фонда. Работы ещё идут, но сделать уже удалось многое.



Во время урагана никто из жителей, к счастью, не пострадал. В селе Поводимово все обошлось благодаря сотруднику МЧС Евгению Николаевичу Качалову. Он спас свою семью и все село, вовремя перекрыв газ на станции. Благодаря ему не произошло еще больших разрушений. Это настоящий герой и очень скромный человек. Был рад с ним познакомиться».

Фото из инстаграм-аккаунта Артёма Здунова