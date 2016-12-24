В Саранске на Юго-Западе до 30 декабря будут действовать ограничения для транспорта

Рейтинг благосостояния
По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
Как сообщает Администрация города, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска» будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:
- с 5:00 28 июля до 24:00 28 августа по ул. Фурманова от ул. Филатова до ул. Гагарина;
- с 5:00 28 июля до 24:00 25 сентября по ул. Фурманова от корпуса №1 д. №54 по проспекту 50 лет Октября до Юго-Западного шоссе;
- с 5:00 28 июля до 24:00 27 сентября по ул. Фурманова от ул. Гагарина до ул. Лазо;
- с 5:00 28 июля до 24:00 27 сентября по ул. Фурманова от ул. Свердлова до Юго-Западного шоссе;
- с 5:00 1 августа до 24:00 25 августа по ул. Филатова от ул. Щорса до ул. Мичурина;
- с 5:00 20 августа до 24:00 20 октября по ул. Фурманова от ул. Лазо до ул. М. Расковой;
- с 5:00 20 сентября до 24:00 20 ноября по ул. Фурманова от ул. М. Расковой до ул. О. Кошевого;
- с 5:00 10 октября до 24:00 10 декабря по ул. Фурманова от ул. О. Кошевого до ул. Серадзской;
- с 5:00 20 октября до 24:00 30 декабря по ул. Фурманова от ул. Серадзской до ул. Свердлова.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток №2 коллектора №2».
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По оценке экспертов РИА Новости, в Мордовии доля находящегося за чертой бедности населения составляет 17,6 процентов
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