В Саранске на Юго-Западе до 30 декабря будут действовать ограничения для транспорта

Как сообщает Администрация города, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска» будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:



- с 5:00 28 июля до 24:00 28 августа по ул. Фурманова от ул. Филатова до ул. Гагарина;

- с 5:00 28 июля до 24:00 25 сентября по ул. Фурманова от корпуса №1 д. №54 по проспекту 50 лет Октября до Юго-Западного шоссе;

- с 5:00 28 июля до 24:00 27 сентября по ул. Фурманова от ул. Гагарина до ул. Лазо;

- с 5:00 28 июля до 24:00 27 сентября по ул. Фурманова от ул. Свердлова до Юго-Западного шоссе;

- с 5:00 1 августа до 24:00 25 августа по ул. Филатова от ул. Щорса до ул. Мичурина;

- с 5:00 20 августа до 24:00 20 октября по ул. Фурманова от ул. Лазо до ул. М. Расковой;

- с 5:00 20 сентября до 24:00 20 ноября по ул. Фурманова от ул. М. Расковой до ул. О. Кошевого;

- с 5:00 10 октября до 24:00 10 декабря по ул. Фурманова от ул. О. Кошевого до ул. Серадзской;

- с 5:00 20 октября до 24:00 30 декабря по ул. Фурманова от ул. Серадзской до ул. Свердлова.



Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток №2 коллектора №2».